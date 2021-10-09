Масалитин: «Если бы не футбольный бог и не Сафонов, сборной России пришлось бы тяжело»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 между Россией и Словакией (1:0).

«Игра оставляет желать лучшего. Конечно, тяжело: травмированных столько, сколько никогда не было. И люди, вышедшие на поле, отдали все силы. Но если бы не футбольный бог и не Сафонов, нам пришлось бы тяжело. Естественно, не было сыгранности, это было заметно. Карпин пытался изменить игру заменами, но пока не вышли два центральных защитника, игры не было. В какой-то момент минут десять, если не больше, даже не могли перейти центр поля. Когда в конце были моменты — ну сделайте пять, шесть, семь передач: и защита отдохнет, и вам будет легче контролировать и чувствовать игру. Нет, в одно касание надо, бьют, бегут... Хорошо то, что хорошо заканчивается», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

После этого матча Россия с 16 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у Хорватии. Словакия с 9 очками — на четвертой строчке.