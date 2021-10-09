Радимов: «Хорошо, что победили сборную Словакии, но в Словении будет еще сложнее»

Главный тренер «Зенита-2» и экс-игрок сборной России Владислав Радимов подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Словакии (1:0).

«Я бы этот матч охарактеризовал как «игрой меньше — тремя очками больше. Не сказать, что мы были очень плохие, но... Я думаю, здесь сильно повлиял гол, который мы забили. А дальше словаки оказались очень хорошей командой — не понимаю, как они оказались на четвертом месте. И мячом владеют, и исполнители хорошие. Нам очень не хватало Александра Головина — того мотора, который смог бы выводить мяч из обороны. Хорошо, что мы победили, но в Словении будет еще сложнее», — приводит слова Радимова «Известия».

После этого матча Россия с 16 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у Хорватии. Словакия с 9 очками — на четвертой строчке.