Лукаку отменил отпуск после вылета сборной Бельгии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку столкнулся с серьезной критикой после вылета команды с ЧМ-2022, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард не использовал четыре голевых момента в матче с Хорватией (0:0) в третьем туре групповой стадии.

После вылета сборной Бельгии Ромелу Лукаку решил не уходить в отпуск. Уже в ближайшие дни форвард приедет в расположение «Интера» и начнёт тренироваться.

Лукаку хочет набрать хорошую форму, потому что в сезоне-2022/23 из-за проблем со здоровьем он мало играл за свой клуб.

В этом сезоне нападающий сыграл за «Интер» 5 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.