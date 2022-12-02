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Сегодня, 17:34

Лукаку отменил отпуск после вылета сборной Бельгии с ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку столкнулся с серьезной критикой после вылета команды с ЧМ-2022, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард не использовал четыре голевых момента в матче с Хорватией (0:0) в третьем туре групповой стадии.

После вылета сборной Бельгии Ромелу Лукаку решил не уходить в отпуск. Уже в ближайшие дни форвард приедет в расположение «Интера» и начнёт тренироваться.

Лукаку хочет набрать хорошую форму, потому что в сезоне-2022/23 из-за проблем со здоровьем он мало играл за свой клуб.

В этом сезоне нападающий сыграл за «Интер» 5 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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Ромелу Лукаку
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
ФК Интер (Интернационале)
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