Линекер: «Какое же удовольствие наблюдать за Месси вживую»
Линекер заявил, что с удовольствием смотрит за игрой Лионеля Месси
Бывший футболист сборной Англии Гарри Линекер после матча Аргентины с Польшей (2:0) признался, что с удовольствием наблюдает за игрой форварда Лионеля Месси. В этой встрече нападающий не смог реализовать пенальти.
«Какое же удовольствие наблюдать за Месси вживую. Даже если ускорение уже не то, что было, он просто на другом уровне. Он приносит радость», — написал Линекер в соцсети.
Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша, набрав 4 балла, также вышла в 1/8 финала.
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