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Сегодня, 00:28

Полузащитник сборной Мексики нанес девять ударов из-за пределов штрафной в матче против Саудовской Аравии — это рекорд ЧМ за последние 52 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Мексики Луис Чавес нанес девять ударов из-за пределов штрафной в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии — это рекорд ЧМ за последние 52 года.

Последним игроком, который чаще бил издали в матче ЧМ, был Йозеф Адамец в матче Чехословакия — Англия в 1970 году (11).

Также Чавес в этом матче забил первый гол прямым ударом со штрафного в истории Мексики на чемпионате мира. Это был 47-й удар мексиканцев со штрафного на ЧМ.

Сборная Мексики набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице. Команда не сумела выйти в плей-офф турнира, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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