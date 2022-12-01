Полузащитник сборной Мексики нанес девять ударов из-за пределов штрафной в матче против Саудовской Аравии — это рекорд ЧМ за последние 52 года

Полузащитник сборной Мексики Луис Чавес нанес девять ударов из-за пределов штрафной в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии — это рекорд ЧМ за последние 52 года.

Последним игроком, который чаще бил издали в матче ЧМ, был Йозеф Адамец в матче Чехословакия — Англия в 1970 году (11).

Также Чавес в этом матче забил первый гол прямым ударом со штрафного в истории Мексики на чемпионате мира. Это был 47-й удар мексиканцев со штрафного на ЧМ.

Сборная Мексики набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице. Команда не сумела выйти в плей-офф турнира, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.