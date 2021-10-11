Комментатор Черданцев назвал детским садом выбор капитанов сборной России
Георгий Черданцев: «История с капитанами сборной — детский сад»
11 октября, 22:09
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал политику назначения капитанов на каждый матч в сборной России.
История с капитанами сборной это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой.— Cherdantsev (@cherdantsev) October 11, 2021
«История с капитанами сборной — это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой», — написал Черданцев в Twitter.
5 матчей — 5 разных капитанов ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 11, 2021
Как вы считаете, правильно ли это? Или капитан должен быть один? pic.twitter.com/hGzQJJCBqN
Капитаном сборной России в матче со Словенией является Алексей Сутормин. В последних пяти матчах у россиян было пять разных капитанов.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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