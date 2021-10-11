Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Комментатор Черданцев назвал детским садом выбор капитанов сборной России

Георгий Черданцев: «История с капитанами сборной — детский сад»
11 октября, 22:09
Теги:

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал политику назначения капитанов на каждый матч в сборной России.

«История с капитанами сборной — это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой», — написал Черданцев в Twitter.

Капитаном сборной России в матче со Словенией является Алексей Сутормин. В последних пяти матчах у россиян было пять разных капитанов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
19
13
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры