Комментатор Черданцев назвал детским садом выбор капитанов сборной России

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал политику назначения капитанов на каждый матч в сборной России.

История с капитанами сборной это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой. — Cherdantsev (@cherdantsev) October 11, 2021

«История с капитанами сборной — это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой», — написал Черданцев в Twitter.

5 матчей — 5 разных капитанов ?



Как вы считаете, правильно ли это? Или капитан должен быть один? pic.twitter.com/hGzQJJCBqN — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 11, 2021

Капитаном сборной России в матче со Словенией является Алексей Сутормин. В последних пяти матчах у россиян было пять разных капитанов.