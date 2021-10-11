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Словения — Россия: судья назначал пенальти за фол на Смолове, но отменил решение из-за офсайда

11 октября, 22:00
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В начале первого тайма матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Словении и России главный арбитр встречи Артур Диаш назначил пенальти в ворота хозяев.

Он зафиксировал фол со стороны голкипера словенцев Яна Облака на Федоре Смолове. Вратарь сбил соперника рядом с лицевой линией.

Португальский арбитр сразу указал на точку, но вскоре отменил свое решение, так как в момент передачи Смолов находился в офсайде.

Словения — Россия

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры