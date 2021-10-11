В начале первого тайма матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Словении и России главный арбитр встречи Артур Диаш назначил пенальти в ворота хозяев.

Он зафиксировал фол со стороны голкипера словенцев Яна Облака на Федоре Смолове. Вратарь сбил соперника рядом с лицевой линией.

Португальский арбитр сразу указал на точку, но вскоре отменил свое решение, так как в момент передачи Смолов находился в офсайде.