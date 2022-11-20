Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022

Сборная Эквадора победила команду Катара в матче открытия чемпионат мира-2022. Эквадорцы выиграли со счетом 2:0.

Дубль оформил в первом тайме капитан команды Эннер Валенсия. Причем еще одно взятие ворот было отменено из-за офсайда после подсказки ВАР, что лишило Валенсию хет-трика.

Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти. На счету Валенсии пять голов в четырех матчах на чемпионате мира — это рекорд Эквадора.

В другом матче группы A, который состоится 21 ноября, Нидерланды сыграют против Сенегала.

Во втором туре группового этапа Катар сыграет против Сенегала, а Эквадор — против Нидерландов. Обе встречи пройдут 25 ноября.