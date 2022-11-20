Бывший главный тренер «Челси» — о переходе Даса в «Динамо»: «Каждый делает свой выбор. Думаю, это его ответственность»

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант поделился первыми впечатлениями от проведения чемпионата мира в Катаре.

— Ваши эмоции от первого дня чемпионата мира?

— Думаю, это будет очень хороший чемпионат мира. Церемония открытия была отличной. Игра достаточно нормальная для матча-открытия.

— Каковы ваши ожидания от турнира?

— Думаю, этот чемпионат мира будет очень хорошим. Впервые такая ситуация, что фаворитов не два или три, а целых шесть. Поэтому это отлично!

— В сборной Израиля играет Эли Даса, который сейчас в «Динамо». Что вы думаете о нем?

— Он очень хороший игрок.

— Как оцените его выбор?

— Не мне судить. Каждый делает свой выбор. Думаю, это его ответственность.

— Когда российские клубы и сборная вернутся к официальным матчам?

— Я могу ответить вам на любой футбольный вопрос, но на политический не могу.