Карпин встретился с главным тренером сборной Польши Михневичем в Марбелье

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с главным тренером сборной Польши Чеславом Михневичем в испанской Марбелье.

Spotkanie selekcjonera z selekcjonerem. ?

Walerij Karpin ? Czes?aw Michniewicz



Z Rosj? zagramy ju? 24 marca w Moskwie!

? @TeamRussia pic.twitter.com/injVgk3I96 — ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) February 20, 2022

Встреча специалистов состоялась во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом», которая проходит 20 февраля в Марбелье.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.