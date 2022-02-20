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Сегодня, 19:22

Карпин встретился с главным тренером сборной Польши Михневичем в Марбелье

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с главным тренером сборной Польши Чеславом Михневичем в испанской Марбелье.

Встреча специалистов состоялась во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом», которая проходит 20 февраля в Марбелье.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Валерий Карпин
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Чеслав Михневич
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