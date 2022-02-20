Карпин встретился с главным тренером сборной Польши Михневичем в Марбелье
Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с главным тренером сборной Польши Чеславом Михневичем в испанской Марбелье.
Встреча специалистов состоялась во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом», которая проходит 20 февраля в Марбелье.
Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.
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