Роберто Мартинес: «ЧМ-2022 может стать лучшим из тех, что мы видели, так как физический уровень игроков будет оптимальным»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о предстоящем ЧМ-2022 в Катаре.

«На уровне сборных всегда раздавались жалобы на то, что игроки приезжают уставшими. Я думаю, что это может быть лучший чемпионат мира или международный турнир, который мы видели, просто потому, что физический уровень игроков будет оптимальным.

К началу турнира никто не проведет более 1000 игровых минут за несколько недель после начала сезона. Это идеальный момент для игроков, чтобы поехать играть за свою сборную", — приводит слова Мартинеса BBC.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На данный момент на турнир квалифицировались 15 команд из 32 возможных.

24 марта 2022 года сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ- 2022 года с командой Польши. Победитель встречи 29 марта в финале сыграет с победителем игры Швеция — Чехия.