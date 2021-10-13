Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не ожидал того, что Хорватия не сможет победить команду Словакии в отборочном матче ЧМ-2022 (2:2).

«Удивила ли Словения? Нет. Игра складывалась так, как мы ожидали. В первые минуты был натиск. Мы знали об этом и говорили, что нужно быть внимательными в первые минуты, чтобы не сломаться. Потом игра выровнялась. Мы, может, чуть получше даже стали выглядеть. Отдельно работали с Иличичем.

В матче Хорватия — Словакия результат удивил, да», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — по 10), Мальты и Кипра (обе — по 5). Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.