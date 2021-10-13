Карпин рассказал, кого бы пригласил в сборную из прошлого поколения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кого из уже бывших футболистов хотел бы видеть в национальной команде.

«Какого бы игрока я пригласил из своего поколения? Наверное, Онопко. Он бы и центрального защитника сыграл, и опорного полузащитника. Он бы мог придать агрессии в хорошем понимании», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Онопко в качестве игрока трижды стал чемпионом России (в составе московского «Спартака»), выиграл Кубок СССР-СНГ и Кубок России. За сборную России провел 109 матчей, забив 7 голов.