Карпин отказался раскрывать подробности беседы с Алексеем Миранчуком
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался раскрывать подробности беседы, которую провел с полузащитником «Аталанты» Алексеем Мирачнуком.
«Наш разговор с Миранчуком останется между нами. Что касается его будущего в зимнее трансферное окно, то вы видели Миранчука в игре с Кипром. Первый и второй тайм в его исполнении — небо и земля. Это говорит о том, что любому игроку нужна игровая практика. Какого бы класса он ни был, нельзя терять ритм. Ко второму тайму он уже набрал ритм тогда», — сказал Карпин.
Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Всего он провел за команду 39 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
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