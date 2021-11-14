Карпин взял на себя вину за поражение от Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на себя вину за поражение команды в матче с Хорватией (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Это полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше, чем сегодня.

Как бороться с тем, что наши игроки бояться играть с мячом? Работать во всех направлениях», — сказал Карпин после игры.

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Это произошло на 81-й минуте. Хорваты заняли первое место в группе и вышли на чемпионат мира, а россияне стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.