Карпин взял на себя вину за поражение от Хорватии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на себя вину за поражение команды в матче с Хорватией (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Это полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше, чем сегодня.
Как бороться с тем, что наши игроки бояться играть с мячом? Работать во всех направлениях», — сказал Карпин после игры.
Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Это произошло на 81-й минуте. Хорваты заняли первое место в группе и вышли на чемпионат мира, а россияне стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.
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