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Сегодня, 16:50

Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана

Виталий Косик
Корреспондент
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Карлуш Кейруш.
Фото Reuters

Карлуш Кейруш покидает пост главного тренера сборной Ирана, об этом специалист объявил в своих социальных сетях. 29 ноября иранцы проиграли сборной США (0:1) на групповом этапе и не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2022, заняв третье место в группе В.

«Дорогие друзья! В футболе не бывает моральных побед. Иногда вы не достигаете своей мечты, пускай вы и сделали все, что от вас зависит. Я горжусь вами, наша сборная снова была великолепна как на поле, так и за его пределами. Для меня было огромной честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что все вы заслуживаете уважения. Желаю всем вам счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо», — написал специалист в своих социальных сетях.

69-летний специалист возглавил сборную Ирана в сентябре 2022 года. Португальский тренер уже работал ранее с иранцами с 2011 по 2019 год. Под его руководством команда занимала третье место в Кубке Азии в 2019 году.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
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