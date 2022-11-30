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Сегодня, 16:48

Мбаппе и Гризманн начнут матч с Тунисом на скамейке запасных

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающие сборной Франции Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн не попадут в стартовый состав на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с национальной командой Туниса, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Мбаппе сказал главному тренеру Дидье Дешаму, что не хочет принимать участия в этом матче, однако тренер все равно может выпустить 23-летнего форварда на замену. Таже тренер решил не выпускать Гризманна с первых минут.

СМИ сообщали, что Мбаппе почувствовал дискомфорт в голеностопе.

Сборная Франции играет в группе D против Дании, Туниса и Австралии. По итогам двух встреч французы занимают первое место, набрав 6 очков.

Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 мск.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Bleus-kylian-mbappe-et-antoine-griezmann-sur-le-banc-contre-la-tunisie/1367679
Антуан Гризманн
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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