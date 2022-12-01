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Сегодня, 16:05

Канада — Марокко: прямая трансляция матча ЧМ-2022

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Хаким Зиеш.
Фото Global Look Press

1 декабря в Дохе (Катар) сборная Канады сыграет с Марокко в матче группы F чемпионата мира-2022 по футболу.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Канада — Марокко. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на каналах «Матч Футбол 1» и в перекличке на каале «Матч Премьер» (начало — в 17.45).

Канада с 0 баллов занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы ЧМ-2022. Марокко с 4 очками располагается на второй строчке.

27 ноября канадцы проиграли Хорватии (1:4), а команда из Марокко одержала победу над Бельгией (2:0).

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Канада
Марокко
Чемпионат мира по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Марокко по футболу
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