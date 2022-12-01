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Сегодня, 15:55

Хорватия — Бельгия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Фото Global Look Press

1 декабря в Эр-Райяне сборная Хорватии сыграет с Бельгией в матче группы F чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Бельгия. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 17.45).

Хорваты с 4 очками лидируют в турнирной таблице группы. Бельгийцы с 3 баллами располагаются на третьей строчке.

27 ноября хорваты выиграли у Канады (4:1), а Бельгия уступила Марокко (0:2).

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бельгия
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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