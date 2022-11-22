Иранский журналист: «Азмун умеет забивать англичанам, они вместе с Тареми могли бы наколотить четыре мяча»

Иранский журналист Али Карими прокомментировал поражение сборной Ирана в матче с Англией (2:6).

«Иран начал чемпионат мира самым худшим образом, и все иранцы были разочарованы окончательным счетом матча. Если бы наша сборная играла так же, как 35 минут второго тайма, она могла бы проиграть и с меньшим счетом. Кейрушу стоило с самого начала выпускать Сердара Азмуна и оставить его во главе нападения, чтобы Мехди Тареми, как теневой нападающий, формировал линию атаки с Азмуном. Именно Сердар является тем нападающим, который умеет играть и забивать против англичан, он системообразующий игрок. Его вчера не хватало на поле. Если бы Азмун играл вместе с Мехди, они бы на двоих смогли оформить четыре мяча», — цитирует журналиста Sport24.

Сборная Ирана проведет следующий матч на ЧМ-2022 против Уэльса. Игра второго тура группы B состоится 25 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.