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Сегодня, 10:07

Лэмпард о Беллингеме: «Невероятный футбольный талант, хотя ему всего 19 лет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил роль полузащитника Джуда Беллингема в сборной Англии.

«Джуд имеет большое значение для английской сборной. Беллингем — невероятный футбольный талант. Он выглядит очень опытным игроком, хотя ему всего-то 19 лет. При этом он уже выступает на самом высоком уровне», — цитирует специалиста The Sun.

19-летний англичанин был вызван на чемпионат мира-2022 в составе сборной Англии. Беллингем открыл счет в матче против Ирана (6:2) и стал первым игроком, который родился после начала 2000 года и забил на ЧМ.

Сборная Англии лидирует в группе B с 3 очками. Команда проведет следующий матч на ЧМ-2022 против США 25 ноября (начало — в 22.00 мск).

Фрэнк Лэмпард
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Джуд Беллингем
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