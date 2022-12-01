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Сегодня, 16:55

Хорватия — Бельгия: Ловрен, Витсель выйдут на поле с первых минут, Лукаку остался в запасе

Стали известны составы сборных Хорватии и Бельгии на матч ЧМ-2022
Иван Торопцев
Корреспондент
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Деян Ловрен (слева) и Йосип Юранович.
Фото AFP

Сборные Хорватии и Бельгии объявили составы на матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Перишич, Ливайя, Крамарич.

Запасные: Грбич, Ивушич, Баришич, Будимир, Вида, Влашич, Майер, Оршич, Пашалич, Петкович, Станишич, Сучич, Шутало, Эрлич, Якич.

Бельгия: Куртуа, Менье, Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Витсель, Де Брейне, Троссард, Мертенс, Карраско.

Запасные: Кастелс, Миньоле, Т. Азар, Э. Азар, Батшуайи, Ванакен, Дебас, Де Кетеларе, Доку, Лукаку, Опенда, Теате, Тилеманс, Фас.

Матч Хорватия — Бельгия состоится сегодня, 1 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Хорваты лидируют в группе F с 4 очками, опережая идущий вторым Марокко по разности забитых и пропущенных мячей. Бельгия занимает третью строчку с 3 очками. Канада идет на последнем, четвертом месте, команда не набрала ни одного очка в двух матчах.

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бельгия

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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