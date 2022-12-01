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Сегодня, 16:52

Канада — Марокко: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Канады и Марокко на матч ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Стали известны стартовые составы сборных Канады и Марокко на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Стартовый состав сборной Канады: Милан Борян, Самуэль Адекубге, Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони, Дэвид Хойлетт, Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин, Джонатан Осорио.

Стартовый состав сборной Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Абдельхамид Сабири, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.

Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало — в 18.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Канады по хоккею
Сборная Марокко по футболу
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