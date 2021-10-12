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Ашот Хачатурянц: «Заболотный очень усилил игру сборной России»

Хачатурянц прокомментировал игру Заболотного в матче против сборной Словении
12 октября, 01:31
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Подсели во втором тайме? Все равно были же моменты. А после выхода на поле Заболотного — он стал напрягать, выигрывать верховые мячи, игра переместилась. Считаю, что он очень усилил игру», — сказал Хачатурянц «СЭ».

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры