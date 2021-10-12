Перишич о матче со Словакией: «Мы разочарованы, что не выиграли. Последний матч с Россией будет решающим»

Форвард сборной Хорватии Иван Перишич подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (2:2).

«Мы разочарованы тем, что не выиграли, но гордимся хорошей игрой. У нас было много моментов — надо было лучше финишировать. У нас есть месяц на подготовку. Похоже, что последний матч с Россией будет решающим, но сначала у нас будет игра с Мальтой. Пойдем шаг за шагом», — приводит слова Перишича официальный сайт УЕФА.

После этого матча Хорватия с 17 очками опустилась на второе место в группе H, Словакия с 10 очками — на третьей строчке. Сборная России с 19 очками лидирует в группе.