Глушаков рассказал, что поменялось с приходом Карпина в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

— Не знаю, какая была сборная до, немного выступал. Дисциплина на первом плане, игровые взаимодействия. Ничего нового нет. Что-то поменялось, но не глобально. У Карпина есть свое виденье футбола.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

В предстоящих матчах команда встретится со сборными Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).