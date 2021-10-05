Глушаков рассказал, что поменялось с приходом Карпина в сборную России
18:53
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.
— Не знаю, какая была сборная до, немного выступал. Дисциплина на первом плане, игровые взаимодействия. Ничего нового нет. Что-то поменялось, но не глобально. У Карпина есть свое виденье футбола.
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).
В предстоящих матчах команда встретится со сборными Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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