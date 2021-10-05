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Глушаков получил травму на тренировке сборной России

18:49
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, что получил повреждение на тренировке.

— Закончил тренировку раньше из-за небольшого повреждения задней поверхности бедра. Буду ли готов к первому матчу? Так загадывать нельзя. Какие эмоции по возвращению в сборную? Сборной и сборная, герб на груди есть. Каждый футболист мечтает выступать за сборную. Неоднократно говорил, что моя цель вернуться в нее, — заявил Глушаков.

Последний раз Глушаков выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3).

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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