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Глушаков, Кузяев и Агаларов. Кто из игроков не попал в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

13:46
Валерий Карпин и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре. Лантратов, Глебов и Сергеев в списке

По сравнению с расширенным списком в состав не попали: вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), защитники Арсен Адамов («Урал») и Даниил Круговой («Зенит»), полузащитники Денис Глушаков («Химки»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Далер Кузяев («Зенит»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Дмитрий Полоз («Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), нападающие Константин Тюкавин («Динамо» Москва) и Гамид Агаларов («Уфа»).

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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