Глушаков, Кузяев и Агаларов. Кто из игроков не попал в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи
Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре.
По сравнению с расширенным списком в состав не попали: вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), защитники Арсен Адамов («Урал») и Даниил Круговой («Зенит»), полузащитники Денис Глушаков («Химки»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Далер Кузяев («Зенит»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Дмитрий Полоз («Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), нападающие Константин Тюкавин («Динамо» Москва) и Гамид Агаларов («Уфа»).
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5
Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
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