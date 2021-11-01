Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре. Лантратов, Глебов и Сергеев в списке

Сегодня, 1 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:

1. Россия — 19 очков

2. Хорватия — 17

3. Словакия — 10

4. Словения — 10

5. Мальта — 5

6. Кипр — 5

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Расписание и результаты всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //

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