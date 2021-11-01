Кафанов высказался о голкиперах сборной России на ноябрьские матчи отбора к ЧМ
Тренер вратарей сборной России Валерий Кафанов высказался о количестве вратарей в финальном списке команды на ноябрьские матчи.
В заявку попали: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия) и Илья Лантратов («Химки»).
«В финальном списке осталось четыре вратаря — Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе. А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», — цитирует Кафанова официальный сайт РФС.
Сегодня, 1 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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