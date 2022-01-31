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Сегодня, 16:02

Главный тренер сборной Польши: «Сейчас мы думаем только о Москве, о России»

Главный тренер сборной Польши рассказал о подготовке к матчу против России
Иван Шитик
Корреспондент
Чеслав Михневич.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о плане подготовки команды к стыковому матчу ЧМ-2022 против сборной России.

«Я знаю, что меня ждет, сейчас мы думаем только о Москве, о России, на этом мы сконцентрируемся. Но мы должны полностью погрузиться в нашего противника, знать о нем все.

«Спортсмены не будут знать всего, мы как штаб должны знать все. Такими вещами выигрывают матчи, даже с более сильным противником. Это требует множества усилий и работы. Я давно готовился к тому, что могу стать тренером, поэтому я погрузился в проблемы российской сборной — кто может играть, кто не будет играть, какие спортсмены в каких клубах играют, работают с молодежной сборной, — цитирует Михневича ТАСС.

Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в «Лужниках», победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Источник: https://tass.ru/sport/13573765

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Сборная Польши по футболу
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