Сборную Польши возглавил бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич

Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич возглавил сборную Польши, сообщил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Соглашение с 51-летним тренером рассчитано до конца 2022 года и предусматривает возможность продления.

«Я принял решение о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренер сборной Польши, — написал Кулеша в Twitter. — Я считаю, что это лучший выбор для нашей команды перед предстоящими вызовами».

Podj??em decyzj? o powo?aniu Czes?awa Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisali?my umow? do ko?ca 2022 roku, z opcj? przed?u?enia. Uwa?am, ?e to najlepszy wyb?r dla naszej kadry przed zbli?aj?cymi si? wyzwaniami. My?limy ju? tylko o #MisjaMoskwa! ?? pic.twitter.com/o4OymPSJgU — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 31, 2022

Помимо «Легии» Михневич тренировал молодежную сборную Польши, а также несколько польских клубов: «Лех», «Заглембе», «Арку», «Видзев», «Ягеллонию», «Полонию», «Подбескидзе», «Погонь» и «Терамлицу». В качестве тренера он дважды выигрывал чемпионат Польши.

Сборная Польши — соперник национальной команды России по полуфинальному стыковому матчу за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча состоится 24 марта 2022 года в Москве.