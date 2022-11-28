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28 ноября, 23:55

Ван Гал: «Я никогда не заявлял, что Нидерланды станут чемпионами мира»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что никогда не говорил о том, что команда выиграет ЧМ-2022.

«Я согласен с критикой, но у нас в активе есть 17 побед, и я думаю, что если посмотреть на разницу мячей, то мы заслуживаем уважения. Надеюсь, что когда мы говорим о цели выиграть чемпионат мира, это не является давления. Нужно всегда идентифицировать себя с главной целью, ради которой приехал. Неправильно говорить, что ваша цель – выйти в плей-офф или что-то такое.

Я никогда не заявлял, что мы станем чемпионами мира. Я лишь говорил, что мы способны на это, что у нас есть шанс», – приводит слова ван Гала Goal.

Сборная Нидерландов занимает первое место в группе А. Во вторник, 29 ноября, команды сыграет с Катаром в заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022. Начало – в 18.00 по московскому времени.

 
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Источник: Goal
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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