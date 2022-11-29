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Сегодня, 21:33

Главный тренер сборной Эквадора: «Мы очень разочарованы, у нас были другие ожидания»

Иван Шитик
Корреспондент
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Густаво Альфаро.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро подвел итоги матча ЧМ-2022 против Сенегала (1:2).

«Мы очень разочарованы, у нас были другие ожидания. Но боль от поражения не должна разрушить эту команду. Этот опыт должен послужить на будущее.

В перерыве я сказала игрокам, что если у нас не будет мяча, мы не сможем поддерживать такой темп. В перерыве я сказал им, что нам нужно играть в атаке, чтобы остаться на чемпионате мира.

К сожалению, мы допустили ошибки в ключевой игре», — приводит слова тренера ESPN.

Сборная Нидерландов с 7 очками заняла первое место в группе А. На второй строчке расположилась команда Сенегала (6 очков), далее идут сборные Эквадора (4) и Катара (0).

 
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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