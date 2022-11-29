Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:27

Ван Гал прокомментировал выход сборной Нидерландов в плей-офф ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Луи ван Гал.
Фото AFP

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

29 ноября в заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022 нидерландцы обыграл Катар (2:0).

«Мы много владели мячом, больше, чем с Эквадором. Мемфис Депай также сыграл ключевую роль, поскольку он участвовал в обоих голах. Но мы должны беречь его, потому что он не играл почти два месяца. К следующему этапу, который является самым важным, мы приступаем с позитивным настроем. Коди Гакпо молод и у него есть все, чтобы стать большой звездой в будущем», — приводит слова ван Гала Marca.

Нидерланды вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе А (7 очков). Со второго места вышел Сенегал (6 очков).

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займет второе место в группе B.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
0
Читайте также
«Было выпито 7 миллионов литров пива». Как Лондон погряз в мусоре и моче
Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Как отметить День матери
Хабаровский РЦК: что это
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Главный тренер сборной Эквадора: «Мы очень разочарованы, у нас были другие ожидания»
Хуже Катара в XXI веке дебютировал только Китай
ЧМ-2022: кто вышел из групп и сетка плей-офф
Иран — США: стартовые составы команд на ЧМ-2022. Азмун выйдет с первых минут
Уэльс — Англия: стартовые составы на матч ЧМ-2022
ЧМ-2022: Иран против США, Сенегал обыграл Эквадор в битве за плей-офф. Онлайн-трансляция 29 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуже Катара в XXI веке дебютировал только Китай

Главный тренер сборной Эквадора: «Мы очень разочарованы, у нас были другие ожидания»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости