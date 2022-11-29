Ван Гал прокомментировал выход сборной Нидерландов в плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

29 ноября в заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022 нидерландцы обыграл Катар (2:0).

«Мы много владели мячом, больше, чем с Эквадором. Мемфис Депай также сыграл ключевую роль, поскольку он участвовал в обоих голах. Но мы должны беречь его, потому что он не играл почти два месяца. К следующему этапу, который является самым важным, мы приступаем с позитивным настроем. Коди Гакпо молод и у него есть все, чтобы стать большой звездой в будущем», — приводит слова ван Гала Marca.

Нидерланды вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе А (7 очков). Со второго места вышел Сенегал (6 очков).

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займет второе место в группе B.