Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:43

Главный тренер сборной Аргентины объяснил, почему Дибала не сыграл ни одной минуты на ЧМ-2022

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему нападающий Пауло Дибала не сыграл ни одной минуты на ЧМ-2022.

«Если он не играет, то это только тактическое решение. Пауло в порядке, он помогает команде со скамейки запасных.

Очевидно, что он хотел бы играть больше, но не факт, что этого не произойдет в следующих матчах чемпионата мира», — сказал Скалони на пресс-конференции.

В завершающем матче группового турнира ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Польшей. Матч начнется сегодня 30 ноября в 22.00 мск.

Пауло Дибала
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
Португальская федерация совсем окриштианела. Ее запрос выглядит нелепо
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
Участники рынка недвижимости предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в России
Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Как отметить День матери
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
«Вы должны сделать это ради наших женщин». Реакция мировых СМИ на матч Иран — США
Берхалтер — о победе США над Ираном на ЧМ-2022: «Нам есть чем гордиться»
Месси может вылететь с ЧМ, Саудовская Аравия в шаге от новой сенсации. Что решается сегодня в Катаре
Кулибали о победном голе Эквадору: «Я посвящаю его Садьо Мане и Папа Буба Диопу»
Бэйл: «Игроки сборной Уэльса должны гордиться собой»
Кейн — первый игрок сборной Англии с 3 ассистами на ЧМ после Бекхэма в 2002 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Берхалтер — о победе США над Ираном на ЧМ-2022: «Нам есть чем гордиться»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости