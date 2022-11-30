Берхалтер — о победе США над Ираном на ЧМ-2022: «Нам есть чем гордиться»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал победу над Ираном (0:1) в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре и выход своей команды в плей-офф мирового первенства.

«В первом тайме мы сыграли очень мудро. Нам есть чем гордиться. Во втором тайме мы тоже действовали решительно. Мои подопечные поработали на славу, они оставили на поле все силы. В плей-офф ЧМ-2022 мы вышли без поражений. Это просто замечательно», — приводит слова специалиста BBC.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная США заняла второе место в группе B и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала ЧМ-2022 американцы встретятся с нидерландцами 3 декабря, начало — 18.00 мск.