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16 декабря, 23:51

Главный тренер Марокко: «Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча за третье место с Хорватией на ЧМ-2022.

«Будет глупо врать: я переживаю перед этой игрой. Думаю, что и нам и соперникам будет сложно играть, ведь обе команды будут встречаться после проигранных полуфиналов. Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу. Мы не сыграем в финале, а даже если бы заняли второе место, я сказал то же самое», — приводит слова Реграги RMC Sport.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 между Марокко и Хорватией состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18.00 мск.

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