Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

16 декабря, 23:50

Бушанов рассказал о состоянии Модрича перед матчем за третье место ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов рассказал о физическом состоянии капитана сборной Хорватии Луки Модрича.

Модрич был заменен в конце полуфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной (0:3).

«Тренерский штаб хорватов понимал, что уже 0:3 и отыграться невозможно. Оставалось 10-12 минут, они понимали, что будет еще матч за третье место и решили своему лидеру дать хоть чуть-чуть паузу», — приводит слова Бушманова «Газета.ru».

Также Бушманов с позиции своего тренерского и игроцкого опыта рассказал о значении лишних минут отдыха, которые получил Модрич.

«Это влияет. Это на самом деле влияет. Тем более учитывая, что перед этим хорваты провели два матча по 120 минут. Модрича меняли в 1/8 финала, но ему 37 лет, а он выполняет такой объем работы в каждом матче. Поэтому даже эти 12 минут, поверьте, тоже играют роль», — уверен Бушманов.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: «Газета.ru»
Евгений Бушманов
Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
2
1
Читайте также
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
В Подмосковье умер впавший в кому на приеме у стоматолога ребенок
В ООН отреагировали на поставки ЗРК Patriot на Украину
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
ЧМ-2022, матч за 3-е место: кто заберет бронзу — Хорватия или Марокко? Онлайн-трансляция
Бензема отреагировал на слухи об участии в финале чемпионата мира-2022
Главный тренер Марокко: «Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу»
Дембеле рассказал, как лечил Рабьо и Упамекано: «Приготовил чай с имбирем и медом. Им лучше»
Далич: «Попросил игроков быть честными со мной, с собой и со сборной, сказать, есть ли у них проблемы»
Бушманов назвал фаворита в матче за третье место между Хорватией и Марокко на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дембеле рассказал, как лечил Рабьо и Упамекано: «Приготовил чай с имбирем и медом. Им лучше»

Главный тренер Марокко: «Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости