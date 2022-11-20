Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин оценил церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин оценил церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Церемония вполне современная. Даже очень. Упор был сделан на технологии и толерантность. Две идеи, которые характеры и для ФИФА, и для Катара.

Было приятно видеть, что Забиваку показали. Удивительно, что центральное место занимали талисманы [чемпионатов мира] 2010 и 2014 годов, а все остальные были на ряд дальше. Но, видимо, это была какая-то эстетическая задумка", — сказал Сорокин ТАСС.

Церемония прошла на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. Чемпионат мира проходит в пяти городах на восьми стадионах.