Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что на чемпионате мира по футболу в Катаре будет поддерживать россиян, которые помогают хозяевам в организации турнира.

«Пока не могу сказать точно, смогу ли посетить один из матчей чемпионата мира, это связано в том числе с формальными процедурами. Конечно, было бы очень интересно посетить и своими глазами увидеть гостеприимство и организацию чемпионата. Очень рад, что российская команда специалистов помогает в организации, катарская сторона очень благодарна за это. Поэтому хочу пожелать успехов и радости всем болельщикам от красивой игры», — сказал Матыцин ТАСС.

Также министр спорта рассказал, кого он будет поддерживать на чемпионате мира.

«Я поддерживаю российскую команду, которая там работает, помогает нашим катарским друзьям. К сожалению, российская сборная не участвует по известным причинам. За красивую игру, футбол — это один из самых популярных видов спорта, показать еще раз всему миру, что такие события должны объединять всех людей через спорт», — заключил Матыцин.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.