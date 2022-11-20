ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:11

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что на чемпионате мира по футболу в Катаре будет поддерживать россиян, которые помогают хозяевам в организации турнира.

«Пока не могу сказать точно, смогу ли посетить один из матчей чемпионата мира, это связано в том числе с формальными процедурами. Конечно, было бы очень интересно посетить и своими глазами увидеть гостеприимство и организацию чемпионата. Очень рад, что российская команда специалистов помогает в организации, катарская сторона очень благодарна за это. Поэтому хочу пожелать успехов и радости всем болельщикам от красивой игры», — сказал Матыцин ТАСС.

Также министр спорта рассказал, кого он будет поддерживать на чемпионате мира.

«Я поддерживаю российскую команду, которая там работает, помогает нашим катарским друзьям. К сожалению, российская сборная не участвует по известным причинам. За красивую игру, футбол — это один из самых популярных видов спорта, показать еще раз всему миру, что такие события должны объединять всех людей через спорт», — заключил Матыцин.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://tass.ru/sport/16380895

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу
Олег Матыцин
6
1
Читайте также
Талисман ЧМ-2018 волк Забивака принял участие в церемонии открытия чемпионата мира в Катаре
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
Сотрудники МЧС извлекли тело второго погибшего в результате пожара в центре Москвы
В Белоруссии задержали всех действовавших в рамках плана «Перамога» лиц
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Посол Катара в России надеется, что его сборная выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу
Терюшков: «Не вижу смысла смотреть матчи ЧМ-2022. Посмотрю, если будет финал Бразилия — Сербия»
Защитник «Баварии» и сборной Канады Дэйвис рассказал о своем восстановлении от травмы перед стартом ЧМ-2022
Гарри Кейн: «Я стараюсь не думать о таких вещах, как «Золотая бутса». Самое главное — попытаться выиграть ЧМ»
Капитан сборной Эквадора признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2022
Мостовой о матче открытия ЧМ-2022: «Из группы A выйдет тот, кто больше забьет Катару»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин оценил церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре

Сергей Овчинников назвал Сербию одним из фаворитов ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости