Сборная Катара стала первой командой-хозяйкой, проигравшей в стартовом матче чемпионата мира в истории

Сборная Эквадора одержала победу над командой Катара в матче открытия чемпионата мира 2022 года со счетом 2:0.

Команда Катара стала первой хозяйкой чемпионата мира, проигравшей матч открытия.

Напомним, что сборная России в стартовой игре чемпионата мира 2018 года разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

В следующем матче эквадорцы 25 ноября сыграют со сборной Нидерландов, а команда Катара в этот же день примет сенегальцев.

Первые матчи команд-хозяек чемпионатов мира

Год Город Хозяин Соперник Счет 1930 Монтевидео Уругвай Перу 1:0 1934 Рим Италия США 7:1 1938 Париж Франция Бельгия 3:1 1950 Рио-де-Жанейро Бразилия Мексика 4:0 1954 Лозанна Швейцария Италия 2:1 1958 Сольна Швеция Мексика 3:0 1962 Сантьяго Чили Швейцария 3:1 1966 Лондон Англия Уругвай 0:0 1970 Мехико Мексика СССР 0:0 1974 Берлин ФРГ Чили 1:0 1978 Буэнос-Айрес Аргентина Венгрия 2:1 1982 Валенсия Испания Гондурас 1:1 1986 Мехико Мексика Бельгия 2:1 1990 Рим Италия Австрия 1:0 1994 Понтиак США Швейцария 1:1 1998 Марсель Франция ЮАР 3:0 2002 Пусан Корея Польша 2:0 Саитама Япония Бельгия 2:2 2006 Мюнхен Германия Коста-Рика 4:2 2010 Йоханнесбург ЮАР Мексика 1:1 2014 Сан-Паулу Бразилия Хорватия 3:1 2018 Москва Россия Сауд.Аравия 5:0 2022 Аль-Хор Катар Эквадор 0:2

Итого: +16=6-1, мячи 51-16.