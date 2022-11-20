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Сегодня, 21:03

Сборная Катара стала первой командой-хозяйкой, проигравшей в стартовом матче чемпионата мира в истории

Иван Шитик
Корреспондент
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболист сборной Катара.
Фото Reuters

Сборная Эквадора одержала победу над командой Катара в матче открытия чемпионата мира 2022 года со счетом 2:0.

Команда Катара стала первой хозяйкой чемпионата мира, проигравшей матч открытия.

Напомним, что сборная России в стартовой игре чемпионата мира 2018 года разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

В следующем матче эквадорцы 25 ноября сыграют со сборной Нидерландов, а команда Катара в этот же день примет сенегальцев.

Первые матчи команд-хозяек чемпионатов мира

Год

Город

Хозяин

Соперник

Счет

1930

Монтевидео

Уругвай

Перу

1:0

1934

Рим

Италия

США

7:1

1938

Париж

Франция

Бельгия

3:1

1950

Рио-де-Жанейро

Бразилия

Мексика

4:0

1954

Лозанна

Швейцария

Италия

2:1

1958

Сольна

Швеция

Мексика

3:0

1962

Сантьяго

Чили

Швейцария

3:1

1966

Лондон

Англия

Уругвай

0:0

1970

Мехико

Мексика

СССР

0:0

1974

Берлин

ФРГ

Чили

1:0

1978

Буэнос-Айрес

Аргентина

Венгрия

2:1

1982

Валенсия

Испания

Гондурас

1:1

1986

Мехико

Мексика

Бельгия

2:1

1990

Рим

Италия

Австрия

1:0

1994

Понтиак

США

Швейцария

1:1

1998

Марсель

Франция

ЮАР

3:0

2002

Пусан

Корея

Польша

2:0

Саитама

Япония

Бельгия

2:2

2006

Мюнхен

Германия

Коста-Рика

4:2

2010

Йоханнесбург

ЮАР

Мексика

1:1

2014

Сан-Паулу

Бразилия

Хорватия

3:1

2018

Москва

Россия

Сауд.Аравия

5:0

2022

Аль-Хор

Катар

Эквадор

0:2

Итого: +16=6-1, мячи 51-16.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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