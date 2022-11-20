Сборная Катара стала первой командой-хозяйкой, проигравшей в стартовом матче чемпионата мира в истории
Сборная Эквадора одержала победу над командой Катара в матче открытия чемпионата мира 2022 года со счетом 2:0.
Команда Катара стала первой хозяйкой чемпионата мира, проигравшей матч открытия.
Напомним, что сборная России в стартовой игре чемпионата мира 2018 года разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
В следующем матче эквадорцы 25 ноября сыграют со сборной Нидерландов, а команда Катара в этот же день примет сенегальцев.
Первые матчи команд-хозяек чемпионатов мира
|
Год
|
Город
|
Хозяин
|
Соперник
|
Счет
|
1930
|
Монтевидео
|
Уругвай
|
Перу
|
1:0
|
1934
|
Рим
|
Италия
|
США
|
7:1
|
1938
|
Париж
|
Франция
|
Бельгия
|
3:1
|
1950
|
Рио-де-Жанейро
|
Бразилия
|
Мексика
|
4:0
|
1954
|
Лозанна
|
Швейцария
|
Италия
|
2:1
|
1958
|
Сольна
|
Швеция
|
Мексика
|
3:0
|
1962
|
Сантьяго
|
Чили
|
Швейцария
|
3:1
|
1966
|
Лондон
|
Англия
|
Уругвай
|
0:0
|
1970
|
Мехико
|
Мексика
|
СССР
|
0:0
|
1974
|
Берлин
|
ФРГ
|
Чили
|
1:0
|
1978
|
Буэнос-Айрес
|
Аргентина
|
Венгрия
|
2:1
|
1982
|
Валенсия
|
Испания
|
Гондурас
|
1:1
|
1986
|
Мехико
|
Мексика
|
Бельгия
|
2:1
|
1990
|
Рим
|
Италия
|
Австрия
|
1:0
|
1994
|
Понтиак
|
США
|
Швейцария
|
1:1
|
1998
|
Марсель
|
Франция
|
ЮАР
|
3:0
|
2002
|
Пусан
|
Корея
|
Польша
|
2:0
|
|
Саитама
|
Япония
|
Бельгия
|
2:2
|
2006
|
Мюнхен
|
Германия
|
Коста-Рика
|
4:2
|
2010
|
Йоханнесбург
|
ЮАР
|
Мексика
|
1:1
|
2014
|
Сан-Паулу
|
Бразилия
|
Хорватия
|
3:1
|
2018
|
Москва
|
Россия
|
Сауд.Аравия
|
5:0
|
2022
|
Аль-Хор
|
Катар
|
Эквадор
|
0:2
Итого: +16=6-1, мячи 51-16.