Фанаты Эквадора распевали кричалки с требованием вернуть продажу пива на стадионах ЧМ-2022
Фанаты Эквадора распевали кричалки в перерыве матча открытия ЧМ-2022 против Катара с требованием вернуть продажу пива на аренах.
Фанатская трибуна эквадорских болельщиков скандировала: «Мы хотим пива».
18 ноября ФИФА объявила о запрете продажи алкогольного напитка на стадионах, принимающих матчи чемпионата мира.
Ранее появилась информация, что запретить продажу пива на территории стадионов требует королевская семья Катара.
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