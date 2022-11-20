Фанаты Эквадора распевали кричалки с требованием вернуть продажу пива на стадионах ЧМ-2022

Фанаты Эквадора распевали кричалки в перерыве матча открытия ЧМ-2022 против Катара с требованием вернуть продажу пива на аренах.

Фанатская трибуна эквадорских болельщиков скандировала: «Мы хотим пива».

18 ноября ФИФА объявила о запрете продажи алкогольного напитка на стадионах, принимающих матчи чемпионата мира.

Ранее появилась информация, что запретить продажу пива на территории стадионов требует королевская семья Катара.