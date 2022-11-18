Власти Катара требуют запретить продажу пива на стадионах за два дня до начала ЧМ-2022

Королевская семья Катара добивается от ФИФА запрета на продажу пива на территории стадионов за два дня до старта чемпионата мира-2022, сообщает The Times.

По информации источника, такое требование стало шоком для ФИФА и может привести к нарушению многомиллионного контракта с пивоваренной компанией Budweiser. Отмечается, что окончательное решение еще не принято, а стороны продолжают переговоры.

Изначально предполагалось, что алкогольные напитки на чемпионате мира можно будет купить в отелях и ресторанах, в фан-зонах в определенное время и в специальных местах на стадионе, но не внутри чаши арены. ФИФА уже пошла на уступки, сделав точки продажи пива на стадионах менее заметными.

В случае если этот запрет вступит в силу, единственным местом на стадионе, где можно приобрести алкогольные напитки на аренах, станут ложи, цены на которые начинаются с 22,5 тысячи долларов.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.