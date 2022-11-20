Малума объяснил, почему будет болеть за Мессии на ЧМ-2022

Колумбийский певец Малума рассказал, какую команду будет поддерживать на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Что касается моих личных интересов, то я фанат аргентинского футбола, большой поклонник Бразилии. Мне действительно нравится то, что есть у Франции, даже фавориты, но я чувствую, что Лео заслуживает того, чтобы выиграть трофей. Я знаю, что у него не будет другого чемпионата мира, а Лео — великий человек, очень благородный, очень скромный, и он заслуживает того, чтобы этот кубок был у него в руках», — приводит UPROXX слова 28-летнего исполнителя.

Напомним, что Малума, Мариам Фарес и Ники Минаж записали совместный сингл «Tukoh Taka», являющийся гимном чемпионата мира по футболу-2022.

Мировое первенство пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.