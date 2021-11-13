Джикия: «Завтра буду готов на 100%»
Защитник сборной России Георгий Джикия оценил свое состояние перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Хорватии.
— Вы пропустили матч с Кипром. Как сейчас себя чувствуете?
— Был небольшой дискомфорт, было принято решение отдохнуть, но завтра буду готов на 100%.
— На игре ожидается полный стадион, сборная давно не играла под давлением. Этот факт повлияет на команду?
— Это будет большим плюсом для соперника, но мы будем сфокусированы и сосредоточены. Уверен, что наших болельщиков мы тоже увидим.
— Хорваты забили больше всех в этом отборе. Вы обратили персональное внимание на игроках группы атаки?
— Разбирали игру соперника, провели эту работу, но подробности не буду раскрывать. Не буду называть конкретных игроков, выделю всю команду, так как она очень квалифицированная.
— Игроки сборной Хорватии и тренеры излучают уверенность. Как правильно настроиться на ответственный матч и передать опыт тем, у кого его не так много?
— Это их право, но у нас хороший настрой. Мы хорошо готовы и будем показывать все на поле. Сейчас обойдемся без громких слов. Игра очень важная, разыгрывается прямая путевка на чемпионат мира — это само по себе является фактором настроя.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.
Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.
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