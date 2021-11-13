Георгий Джикия: «В сборной России никто не думает о ничьей с Хорватией»
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
— Насколько тяжело играть с мыслью, что ничья устраивает команду?
— Скажу честно, о ничьей в команде никто не думает. Мы будем выходить на поле и хотим сделать все, что задумали. Согласен с тренером, что не нужно думать о ничьей, — сказал Джикия.
Сборной России достаточно ничьей, чтобы занять первое место в группе и выйти на ЧМ-2022 напрямую. Хорватов устроит только победа.
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