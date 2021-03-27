Джикия о матче со Словенией: «Марибор уже давно позади»

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о своих ожиданиях от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении.

— Если посмотреть на результаты других отборочных матчей, то видно, как и другие команды уровнем ниже цепляются, борются. А вот качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать. Конечно, есть на что обратить внимание, чем и занимаемся. Нужно сделать работу над ошибками и показать ее результаты со Словенией и Словакией.

— Словенцы обыграли Хорватию, действующего вице-чемпиона мира. В плане стратегии отборочного турнира для сборной России — это хорошо или плохо?

— Мы должны отталкиваться прежде всего от своей игры и результатов. Но Хорватия — фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, — не буду скрывать, нам на руку.

— А есть желание взять реванш за одно из самых громких и болезненных поражений в истории сборной России — в стыковом матче от словенцев в Мариборе, когда мы сенсационно лишились поездки на ЧМ-2010?

— Конечно, знаю, что такая история была, но она произошла уже давно. Даже не помню, где я смотрел тот матч. Марибор давно позади.

Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта в Сочи. Начало встречи — в 17.00 (мск).

(Игорь Рабинер)

«Год не мог играть на турнирах из-за отсутствия документов. Это могло меня сломать, но сделало сильнее». Большое интервью Георгия Джикии