Президент немецкого футбольного союза против бойкота чемпионата мира в Катаре

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер заявил, что он против бойкота чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я бы хотел продвигать конкретные изменения и внедрять их до присуждения чемпионата мира такой стране, как Катар, где есть некоторые вещи, которые до сих пор нуждаются в изменениях. Вместо этого Катар получил чемпионат мира в качестве надежды, что это принесет изменения.

Катар инициировал несколько реформ. Был достигнут заметный прогресс, хотя еще есть некоторые вещи, которые предстоит сделать. Но бойкот может это развитие остановить», – цитирует Келлера официальный сайт DFB.

В феврале издание The Guardian выпустило расследование о том, что в ходе подготовки к чемпионату мира 2022 года в Катаре погибли более 6500 рабочих-мигрантов.

25 марта игроки сборной Германии надели черные футболки с надписью «Права человека» перед матчем отбора ЧМ-2022 против Исландии, обратив внимание общественности на проблемы в стране, которая принимает первенство планеты.