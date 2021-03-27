Президент немецкого футбольного союза против бойкота чемпионата мира в Катаре
Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер заявил, что он против бойкота чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Я бы хотел продвигать конкретные изменения и внедрять их до присуждения чемпионата мира такой стране, как Катар, где есть некоторые вещи, которые до сих пор нуждаются в изменениях. Вместо этого Катар получил чемпионат мира в качестве надежды, что это принесет изменения.
Катар инициировал несколько реформ. Был достигнут заметный прогресс, хотя еще есть некоторые вещи, которые предстоит сделать. Но бойкот может это развитие остановить», – цитирует Келлера официальный сайт DFB.
В феврале издание The Guardian выпустило расследование о том, что в ходе подготовки к чемпионату мира 2022 года в Катаре погибли более 6500 рабочих-мигрантов.
25 марта игроки сборной Германии надели черные футболки с надписью «Права человека» перед матчем отбора ЧМ-2022 против Исландии, обратив внимание общественности на проблемы в стране, которая принимает первенство планеты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dfb.de/news/detail/keller-wir-muessen-und-werden-weiter-unsere-stimme-erheben-225795/
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