Россия — Словения: где смотреть трансляцию и во сколько начало
В субботу, 27 марта, состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира-2022, в котором сборная России в Сочи примет команду Словении. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе H вместе с такими сборными, как Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.
В первой встрече отбора команда Станислава Черчесова победила сборную Мальты со счетом 3:1.
Следить за матчем Россия — Словения вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
Видеотрансляция матча Россия — Словения
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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