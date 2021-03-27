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Россия — Словения: где смотреть трансляцию и во сколько начало

14:00
Сборная России в Сочи примет команду Словении. Фото AFP
Сборная России в Сочи примет команду Словении. Фото AFP
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В субботу, 27 марта, состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира-2022, в котором сборная России в Сочи примет команду Словении. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе H вместе с такими сборными, как Хорватия, Словакия, Мальта и Кипр.

В первой встрече отбора команда Станислава Черчесова победила сборную Мальты со счетом 3:1.

Следить за матчем Россия — Словения вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Словения

Россия — Словения

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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